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Печати и штампы СПб в интернет-магазине

Дорогой гость, приветствуем Вас на сайте нашего интернет-магазина!

Хотите купить печати и штампы либо аксессуары и расходные материалы к ним? Ищете сочетание выгодной цены и отличного качества? Тогда Вы попали по адресу!



Вы уже знаете, что именно Вам нужно? Клише, оснастка или, возможно, штемпельная подушка?

Печать ‒ это прибор для создания цветного отпечатка на бумажной поверхности. Она состоит из оснастки и прикрепленного к ней резинового клише. Непосредственно на клише находится используемый силуэт оттиска.



Конструкции оснастки делятся на ручные, полуавтоматические и автоматические. При использовании ручной оснастки и штемпельной подушки отпечаток проставляется ручным способом. В автоматическую оснастку уже входит штемпельная подушка, что помогает правильно распределять нагрузку и наносить более четкий отпечаток. В полуавтоматической оснастке штемпельная подушка и клише совмещены, а краска перемещается на клише в 2 этапа.



В нашем интернет-магазине Вы можете найти:



• печати с различными корпусами (автоматические, полуавтоматические, ручные, карманные, самонаборные);

• штампы;

• оснастки (ручные, полуавтоматические и автоматические);

• штемпельную краску (на водной, спиртовой, масляной основе);

• датеры;

• нумераторы;

• штемпельные подушки (сменные и настольные).



Мы предлагаем печати и штампы для ИП, ООО, печати для врачей, различные комплектующие (краска, чехлы и т.д.). Ассортимент нашего магазина позволяет сделать выбор, соответствующий всем вашим запросам и желаниям. Вы сможете найти продукцию от надежных производителей товаров для печати и штампов, изготовленную на лучшем полиграфическом оборудовании. Крупные заказы для вашего удобства мы доставляем клиентам абсолютно бесплатно!



Почему Вы должны выбрать именно наш интернет-магазин? В нашу пользу говорят следующие важные преимущества:



• высокое качество и достойный сервис по приемлемым ценам;

• разнообразная продукция на любой запрос, вкус и кошелек;

• огромный ассортимент товаров в наличии на складе в Санкт-Петербурге;

• квалифицированная помощь по всем возникающим вопросам и сложностям во время оформления и доставки заказа;

• возможность приобретения всего необходимого дистанционно без очередей, посещений офиса и долгого ожидания;

• бесплатная доставка товара при заказе от 3000 руб.



У нас Вы обязательно найдете то, что нужно именно Вам! А профессиональные сотрудники нашего интернет-магазина помогут Вам быстро и легко оформить заказ и вовремя получить его удобным Вам способом.

Приятных и выгодных покупок!