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Популярное
Штемпельная краска Colop 801, 25 мл, синий
Штемпельная краска Colop 801, 25 мл, синий
107,00 руб.
Хит продаж
Датер Colop S2360 со свободным полем 45х30, 4мм
Датер Colop S2360 со свободным полем 45х30, 4мм
2 236,20 руб.
Нумератор автоматический Reiner, пластик, 6 разр., 5,5мм B6K/5.5
Нумератор автоматический Reiner, пластик, 6 разр., 5,5мм B6K/5.5
5 992,80 руб.
Оснастка для круглой печати Trodat D42, черная 4642
Оснастка для круглой печати Trodat D42, черная 4642
171,20 руб.
Самонаборный штамп Trodat без рамки, 38*14 мм, 3 строки
Самонаборный штамп Trodat без рамки, 38*14 мм, 3 строки
694,00 руб.
Новинки
Нумератор Colop ленточный 8 разрядов, 15мм
Нумератор Colop ленточный 8 разрядов, 15мм
4 060,70 руб.
Оснастка для круглой печати Colop D40 с крышкой, неоновый лимон
Оснастка для круглой печати Colop D40 с крышкой, неоновый лимон
277,30 руб.
Оснастка карманная для круглой печати Colop D40, белая 148386
Оснастка карманная для круглой печати Colop D40, белая 148386
301,80 руб.
Резина Trodat без запаха А4, толщина 2,3 мм, твердость по Шору 60 (34192/850208)
Резина Trodat без запаха А4, толщина 2,3 мм, твердость по Шору 60 (34192/850208)
997,10 руб.

Печати и штампы СПб в интернет-магазине

Дорогой гость, приветствуем Вас на сайте нашего интернет-магазина!
Хотите купить печати и штампы либо аксессуары и расходные материалы к ним? Ищете сочетание выгодной цены и отличного качества? Тогда Вы попали по адресу!

Вы уже знаете, что именно Вам нужно? Клише, оснастка или, возможно, штемпельная подушка?
Печать ‒ это прибор для создания цветного отпечатка на бумажной поверхности. Она состоит из оснастки и прикрепленного к ней резинового клише. Непосредственно на клише находится используемый силуэт оттиска.

Конструкции оснастки делятся на ручные, полуавтоматические и автоматические. При использовании ручной оснастки и штемпельной подушки отпечаток проставляется ручным способом. В автоматическую оснастку уже входит штемпельная подушка, что помогает правильно распределять нагрузку и наносить более четкий отпечаток. В полуавтоматической оснастке штемпельная подушка и клише совмещены, а краска перемещается на клише в 2 этапа.

В нашем интернет-магазине Вы можете найти:

• печати с различными корпусами (автоматические, полуавтоматические, ручные, карманные, самонаборные);
• штампы;
• оснастки (ручные, полуавтоматические и автоматические);
• штемпельную краску (на водной, спиртовой, масляной основе);
• датеры;
• нумераторы;
• штемпельные подушки (сменные и настольные).

Мы предлагаем печати и штампы для ИП, ООО, печати для врачей, различные комплектующие (краска, чехлы и т.д.). Ассортимент нашего магазина позволяет сделать выбор, соответствующий всем вашим запросам и желаниям. Вы сможете найти продукцию от надежных производителей товаров для печати и штампов, изготовленную на лучшем полиграфическом оборудовании. Крупные заказы для вашего удобства мы доставляем клиентам абсолютно бесплатно!

Почему Вы должны выбрать именно наш интернет-магазин? В нашу пользу говорят следующие важные преимущества:

• высокое качество и достойный сервис по приемлемым ценам;
• разнообразная продукция на любой запрос, вкус и кошелек;
• огромный ассортимент товаров в наличии на складе в Санкт-Петербурге;
• квалифицированная помощь по всем возникающим вопросам и сложностям во время оформления и доставки заказа;
• возможность приобретения всего необходимого дистанционно без очередей, посещений офиса и долгого ожидания;
• бесплатная доставка товара при заказе от 3000 руб.

У нас Вы обязательно найдете то, что нужно именно Вам! А профессиональные сотрудники нашего интернет-магазина помогут Вам быстро и легко оформить заказ и вовремя получить его удобным Вам способом.
Приятных и выгодных покупок!

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